EL PUERTO DE BARRANQUERAS CONSOLIDA SU ROL ESTRATÉGICO CON UNA NUEVA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIAS

Arribaron desde India dos equipos de compactación y una retroexcavadora con destino a una empresa de Resistencia, fortaleciendo la operatoria y el desarrollo productivo regional.

El Puerto de Barranqueras concretó una nueva operación de importación con la llegada de tres maquinarias provenientes de India: dos equipos de compactación y una retroexcavadora, destinadas a la empresa Difamaq de la ciudad de Resistencia. La operatoria se realizó con la intervención de DebComex Despachantes de Aduana, reafirmando la capacidad logística y operativa del puerto chaqueño.

Esta nueva carga se suma a una serie de movimientos que evidencian el crecimiento sostenido de la actividad portuaria, consolidando al Puerto Barranqueras como un nodo clave para el ingreso y egreso de mercaderías en la región.

La administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula, destacó la importancia de este tipo de operaciones: “Cada nueva operatoria refleja el crecimiento de nuestro Puerto y la confianza del sector privado en nuestros servicios. Seguimos trabajando para garantizar eficiencia y competitividad, acompañando el desarrollo productivo de toda la región”.

En esa línea, remarcó el trabajo articulado con el sector empresarial y el acompañamiento del Gobierno provincial, que impulsa políticas orientadas a fortalecer la infraestructura y la logística como herramientas fundamentales para el crecimiento económico.

Desde el Puerto de Barranqueras se continúa afianzando el vínculo con el sector privado, promoviendo inversiones y generando nuevas oportunidades para el Chaco, con una mirada estratégica puesta en el desarrollo regional y la integración productiva.

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