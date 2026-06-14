DONALD TRUMP CONFIRMÓ LA FECHA PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN
El presidente estadounidense usó las redes sociales para afirmar que una vez que se firme el pacto se producirá la reapertura del Estrecho de Ormuz.
Donald Trump dijo que para este domingo está prevista la firma del acuerdo de paz con Irán que fuera finalmente terminado de elaborar pocas horas atrás, y adelantó que la reapertura del estrecho de Ormuz se producirá “inmediatamente después”.
“El Acuerdo está programado para firmarse mañana (domingo), e inmediatamente después de firmarse, el Estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, indicó el presidente de los Estados Unidos mediante una publicación en su red social.
En el marco de ese acuerdo, que prevé entre otros puntos el desmantelamiento del programa nuclear iraní y la obtención por parte de los Estados Unidos del material enriquecido existente en ese país, el mandatario indicó que “en el momento apropiado, cuando todo esté en calma, entraremos y obtendremos el Polvo Nuclear” y luego “lo diluiremos y destruiremos, ya sea en Irán o en los Estados Unidos”.
“Esperamos con interés trabajar con Irán y todo el Medio Oriente durante mucho tiempo en el futuro. Con suerte, este proceso funcionará de forma rápida, fácilmente y sin problemas”, finalizó la Trump en cuanto a los pasos que se vienen.
Las claves del acuerdo entre EEUU e Irán
Como ya se informó, fue el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador del conflicto, quien el viernes último había confirmado la elaboración de “un texto final y consensuado” para el acuerdo de paz entre los Estados Unidos e Irán.
Aunque ninguna de las partes confirmó mayores detalles con relación al contenido final del texto, trascendieron algunos detalles del acuerdo entre EEUU e Irán tras las complejas negociaciones:
- Reapertura del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.
- Desmantelamiento del programa nuclear de Irán, incluida la obtención por parte de los Estados Unidos del material enriquecido iraní, que será destruido in situ y posteriormente trasladado fuera del país.
- Irán será liberado de gran parte de las presiones económicas que ha soportado durante muchos años.