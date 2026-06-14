DONALD TRUMP CONFIRMÓ LA FECHA PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN

Las claves del acuerdo entre EEUU e Irán

Como ya se informó, fue el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador del conflicto, quien el viernes último había confirmado la elaboración de “un texto final y consensuado” para el acuerdo de paz entre los Estados Unidos e Irán.

Aunque ninguna de las partes confirmó mayores detalles con relación al contenido final del texto, trascendieron algunos detalles del acuerdo entre EEUU e Irán tras las complejas negociaciones: