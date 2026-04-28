DIOSDADO CABELLO, SOBRE LA POSIBILIDAD DE OTORGAR AUMENTOS DE SUELDO EN VENEZUELA: «DINERO INORGÁNICO»
El número dos del gobierno que lidera ahora Delcy Rodríguez advirtió que las sanciones impuestas a Venezuela por los Estados Unidos impide al país de hacerse con los recursos necesarios para funcionar correctamente.
El próximo 1° de mayo se espera que la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, por la ausencia de Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, anuncie un aumento de sueldo. Sin embargo, ante la creciente presión popular el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello supeditó la suba a la generación de recursos genuinos.
“Un aumento de sueldo responsable es que no tengamos que imprimir dinero inorgánico y que sea con recursos asegurados, recursos reales”, precisó durante un encuentro por una Venezuela en paz y libre de sanciones, realizado en Estado Mérida. El objetivo –dijo– es que cada bolívar o divisa que se aumente provenga de la riqueza generada y no de la emisión monetaria.
Cabello cuestionó así los reclamos que exigen montos elevados sin considerar la fuente de financiamiento, y calificó de “fácil” proponer cifras como mil dólares sin una estructura que las sustente.
«Es muy fácil decir: ‘Auménteme el sueldo a mil dólares’. Ajá, buen discurso, pero ¿de dónde saco la plata para sustentarlo?”, cuestionó.
Y recordó que, debido a las sanciones impuestas por los Estados Unidos si antes ingresaban al país 100 dólares ahora apenas lo hacen 2 o 3 dólares, lo que limita la capacidad de “poner los dólares” en el mercado para aguantar el valor del nuevo salario.
Como solución para fortalecer el salario, Cabello apostó por la dinamización de la industria petrolera y la inversión extranjera, bajo condiciones que favorezcan al país.
“Que vengan empresas petroleras a Venezuela, bienvenidas. Que paguen lo que tengan que pagar y que, aguas abajo, eso beneficie a toda la población”, señaló, dejando así en claro que la recuperación del ingreso nacional por vía de los hidrocarburos es la clave para que el mercado cambiario tenga estabilidad.
Cabello reconoció además que el “principal problema” de Venezuela es el económico. “Es el principal problema que tiene este país. Y, más tempranito que tarde, nosotros esperamos se vaya resolviendo (…) los problemas de este país comiencen a desaparecer”, señaló.
En ese sentido aseguró que las medidas adoptadas por el gobierno nacional apuntan en la dirección correcta, aunque algunos ciudadanos no perciban avances inmediatos. Además, enfatizó que el levantamiento de las sanciones permitiría al país desenvolverse sin restricciones en el ámbito internacional.