POR EL PRESUPUESTO Y LOS PEDIDOS DE CAMBIOS, EL GOBIERNO RETRASÓ EL TRATAMIENTO DE LA REFORMA LABORAL

El Gobierno confirmó este jueves que la reforma laboral se tratará recién en febrero, a pesar de haber conseguido dictamen este jueves. La decisión se da tras la media sanción del Presupuesto 2026 y en medio de las negociaciones con los aliados para futuras votaciones.

Según pudo saber TN, Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en el Senado, recibió durante esta semana muchas propuestas de cambios para la iniciativa de modernización laboral. Además, en el medio, la directiva de la Casa Rosada fue acelerar el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado para aprobarlo sin las modificaciones de la oposición, que podrían afectar el equilibrio fiscal.

“Solicitaron varios cambios y no es la idea sacar todo a las apuradas. Nos vamos a tomar un tiempo para analizar todo y en febrero vamos al recinto”, indicó a este medio una fuente legislativa de LLA, al tanto de las conversaciones en comisión.

Asimismo, senadores que dieron su firma para que el dictamen del proyecto salga aseguraron que se postergó el tratamiento por la hoja presupuestaria, pero también para ganar tiempo y obtener los votos necesarios.

Por qué el Gobierno decidió postergar el debate de la reforma laboral. (Foto: NA – Daniel Vides)

A pesar de esta versión, Bullrich habló en conferencia de prensa y buscó descartar estas últimas versiones: “Los apoyos los tenemos”. Y agregó: “No tiene nada que ver con lo que pasó ayer, a los dos proyectos que tenían inicio en esta cámara (reforma laboral y modificación en la Ley de Glaciares) les dimos más tiempo para receptar todos los cambios que propusieron los demás”.

En ese sentido, la senadora indicó que si quisieran debatirla hoy, podrían hacerlo: “Podemos tratarlo. Si tenemos dictamen, tenemos los votos”.

Tras postergar el debate de la reforma laboral, el oficialismo se enfoca en obtener el dictamen del Presupuesto 2026. (Fotos: Mario Mosca/Comunicación Senado)

Bullrich también se refirió a la media sanción del Presupuesto 2026 que se dio este miércoles en la Cámara de Diputados: “Lamentablemente, algunas cosas no se votaron. El único tema que tenemos ahí es que para nosotros lo más importante -porque es la base de nuestro programa económico- es que la ley no violente el superávit fiscal”.

De esta manera, la exministra de Seguridad dio a entender que en el Senado el oficialismo buscará derogar nuevamente las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, que la oposición logró evitar en la Cámara Baja.