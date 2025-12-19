RESISTENCIA: FUERO DE FAMILIA REUNIDO CON ABOGADAS, ABOGADOS Y EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS

Recientemente tuvo lugar una nueva reunión de los juezas y juez de niñez, adolescencia y familia de la primera circunscripción judicial con abogadas, abogados, integrantes de los equipos interdisciplinarios y la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia con el objetivo de avanzar con la mejora continua del fuero.

En el encuentro estuvieron presentes: juezas NAyF Nº 1, Patricia Zamudio; N° 2, Patricia Sá, N° 4, Vilma Almirón; N° 5, Elena Velazco; N° 6, Laura Parmetler, N° 7, Celeste Romero y el juez Nº 3, Juan Pablo Lubary. También la coordinadora general y coordinadoras de los Equipos Interdisciplinarios NAyF y Pericial de Violencia: Cecilia Roza, Sandra Escalante y Guadalupe Lezcano Norniella) y por las entidades que nuclean a profesionales de la abogacía: el presidente del Consejo de la Abogacía de Resistencia, Miguel Vigier, e integrantes de la entidad: Saulo Aguirre, Marisel Rojas, Paula Toledo, Ivana Bancoff Petkoff y la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Resistencia, María del Carmen Zalazar. Mientras que por la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral participó Natalia Gutiérrez Mendoza.