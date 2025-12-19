ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL- MARGARITA BELÉN: JUSTICIA DE PAZ Y POLICÍA ARTICULAN ACCIONES PARA LAS FIESTAS

El Juzgado de Paz y Faltas de Margarita Belén coordinó con la Comisaría local la manera en que trabajarán de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. El objetivo de las autoridades es de garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía durante las celebraciones.

El objetivo del juez José Luis Pontón y el comisario Ricardo Osuna es prevenir incidentes y responder de manera efectiva ante cualquier situación que pueda surgir. Ambos reconocieron que la articulación entre instituciones resulta «fundamental para lograr un entorno seguro y tranquilo para todos».