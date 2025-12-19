MILEI, A LAS FUERZAS ARMADAS: «NUESTRO GOBIERNO SE VA A DEDICAR A DEFENDERLOS A USTEDES»

El presidente Javier Milei encabezó este jueves la ceremonia de egreso conjunto de las Fuerzas Armadas, donde habló de la necesidad de invertir y reforzar el poderío militar argentino .

Consideró que la misión del Gobierno es «más clara que nunca». «Tenemos el deber de recomponer el crecimiento económico y también utilizarlo para restituir y aumentar la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas, porque sin ellas y sin ustedes no podremos garantizar la continuidad de ese crecimiento, que no es otra cosa que el bienestar de todos los argentinos», señaló.

Enfatizó que «un país sólo puede ser soberano cuando construye riqueza y tiene las posibilidades de defender su riqueza», y apuntó contra administraciones anteriores, al expresar que «se dedicaron a demonizar a las Fuerzas Armadas y a desfinanciarlas».

«Intentaron fracturar la relación entre la sociedad civil y las fuerzas encargadas de defenderla», dijo Milei, aunque resaltó que «nunca lograron destruir el lazo inquebrantable que existe entre los argentinos y sus Fuerzas Armadas».

Afirmó que desde su administración van a hacer «todo lo que esté en su poder para apoyarlos». «Les propongo, como mensaje final, un retorno al orden más elemental: de hoy en adelante, ustedes se dedican a defender el país y nuestro gobierno se va a dedicar a defenderlos a ustedes», manifestó.