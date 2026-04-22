POLICIA CAMINERA  SE DIERON A LA FUGA DE UN CONTROL, HALLARON LAS CAMIONETAS ABANDONADAS Y ERAN BUSCADAS POR LA JUSTICIA

Se trata de dos camionetas Toyota Hilux fueron sustraídas en Buenos Aires y Santa Fé. La Policía del Chaco continúa con el secuestro de vehículos robados en otras jurisdicciones, alcanzando un total de 30 unidades recuperadas.

Esta mañana alrededor de las 11 de la mañana, los efectivos de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros informaron sobre dos camionetas Toyota Hilux que se dieron a la fuga del puesto de control ubicado en Ruta Nacional 11 al kilómetro N° 1041. Inmediatamente comenzaron un seguimiento e informaron a las patrullas cercanas y a las comisarías.

Cerca de las 13, con la colaboración de la Comisaría de Puerto Eva Perón hallaron las dos camionetas abandonadas en un campo del Paraje la Textil en cercanías de la Ruta Provincial N° 3.

Realizaron una inspección de los rodados y constataron que una de ellas poseía un dominio no correspondiente al vehículo, además mediante el sistema Sifcop tenía pedido de secuestro por la causa “Supuesto Hurto Automotor” a solicitud de la Comisaría Almirante Brown, Claypole de la provincia de Buenos Aires desde fecha 19-4-2026.

La otra camioneta Toyota Hilux, no presentaba pedidos activos por sistemas, pero tras consultar con la Policía de la Provincia de Santa Fé informaron que el vehículo había sido sustraído esta madrugada en la localidad de Gobernador Crespo de dicha provincia. Por este hallazgo se procedió al secuestro y se dio intervención a la Fiscalía.

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