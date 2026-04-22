CUATRO DETENIDOS POR HURTO

Los demoraron y en su poder tenían una garrafa y una mochila con artículos de pesca sustraídos a un hombre

En horas de la siesta un hombre de 34 años informó que personas extrañas se llevaron de su casa una garrafa y una mochila con artículos de pesca. Al tomar conocimiento del hecho, inmediatamente los agentes comenzaron recorridas por inmediaciones en conjunto con el Servicio Externo.

Al cabo de pocos minutos, por la avenida San Martín al 2300 aproximadamente, demoraron a cuatro personas que trasladaban lo sustraído, procedieron al secuestro y a la conducción de tres hombres y una mujer, todos mayores de edad.

Finalmente la fiscalía dispuso la aprehensión por la causa Supuesto Hurto y la devolución de los bienes a su propietario.

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