MACHAGAI: CUATRO ALLANAMIENTOS SIMULTÁNEOS POR JUEGO ILEGAL TERMINARON CON UNA DETENIDA Y EL SECUESTRO DE UN ARMA DE FUEGO

Desbarataron una red de captación de apuestas ilegales en la localidad de Machagai. Se secuestraron dispositivos tecnológicos, anotaciones y una escopeta con una importante cantidad de municiones.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima recibida a través de la plataforma de control de Lotería Chaqueña, la cual indicaba que en distintos domicilios de Machagai se realizaban sorteos de Quiniela Poceada y venta de rifas sin la debida autorización del organismo regulador.

Operativo simultáneo

De esta manera, personal de la División Delitos Económicos y Leyes Especiales Interior, con la colaboración de la División Investigaciones de Presidencia Roque Sáenz Peña, se abocó al caso y localizó los domicilios investigados. En ese marco, este miércoles se llevaron a cabo cuatro allanamientos durante la mañana.

Durante las diligencias, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares de distintas marcas, presuntamente utilizados para la captación de apuestas, y cuatro libretas con anotaciones manuscritas vinculadas a la actividad ilícita.

Además, en uno de los domicilios, junto a la evidencia por juego ilegal, se procedió al secuestro impostergable de una escopeta marca Safari calibre 28 y más de 50 cartuchos de distintos calibres (.28, .14, .16 y .22).

Como resultado del operativo, una joven de 24 años fue demorada y trasladada a la Comisaría de Machagai, en el marco de la causa por “Supuesta Infracción al Artículo 301 Bis del Código Penal Argentino”.

Canales de denuncia

La Policía del Chaco recuerda que trabaja junto al área de Prevención y Lucha contra el Juego Ilegal de Lotería Chaqueña. Las denuncias pueden realizarse de manera anónima y segura las 24 horas al 911, o a través del sitio web oficial: loteria.chaco.gov.ar/juego-ilegal o https://policia.chaco.gob.ar/denuncia/anonima/#/.

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