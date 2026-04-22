INVESTIGACIONES  ALLANAMIENTOS A “WILEROS”: SECUESTRARON 17 MOTOCICLETAS Y 14 PERSONAS FUERON DETENIDAS

Se llevaron a cabo 14 registros de inmuebles de manera simultánea en los organizadores y participantes de esta actividad. Se instruyeron actuaciones por infracción al Juzgado de Faltas

A raíz de denuncias y verificación de cámaras de la ciudad en el que un numeroso grupo de motociclistas de distintas marcas y modelos emprenden caravanas por toda la ciudad realizando maniobras peligrosas y gran congestión del tránsito, los comúnmente llamados “wileros”.

Se instruyeron actuaciones judiciales con intervención del Juzgado de Faltas y los efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas desplegaron averiguaciones y tareas de inteligencia que permitió identificar a los presuntos organizadores y participantes de estas caravanas peligrosas. Luego de varios días establecieron domicilios donde habría elementos vinculados a la causa, y supieron además, que las convocatorias se llevaban a cabo desde redes sociales y grupos de whatsapp.

Solicitaron allanamientos y esta mañana con el mandamiento judicial provisto por el Juzgado de Garantías de Resistencia, se dirigieron en forma simultánea a los domicilios investigados, distribuídos en Resistencia, Barranqueras, Vilelas, Fontana y Puerto Tirol.

Como resultado de los allanamientos se logró el secuestro de 17 motocicletas, 19 celulares, 4 cpu, 1 pendrive, y la detención de 14 personas por Supuesta infracción a la Ley de Faltas.

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