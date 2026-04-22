EL PASADO SÁBADO 18 DE ABRIL SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE VILLA BERTHET, «CHACO» EL TRADICIONAL TORNEO INTERDOJOS E INTERESTILOS, DE LA ESCUELA SHOTOKAN BUTOKU KAI DEL SENSEI PEDRO RODRIGUEZ, ALLÍ ESTUVO PRESENTE CASI TODAS LOCALIDADES DEL CHACO.
El dojo Gauna, Kyudokan Chaco de Juan José Castelli obtuvo notables logros en las categorías superiores, Danes ( cintos negros), Juveniles ( cintos negros), cadetes y niños.
Los resultados a saver fueron:
-Javier Enrique: Kumite «Danes mayores».
-Matias Di napoli : kata juveniles , Kumite «Danes juveniles».
-Sofía Vera: Kumite femenino «juveniles kyu». Kata femenino «juveniles kyu».
-Leonel Villar: Kumite Niños masculinos.
-Eithan Segovia: Kata Cadétes masculinos.
-Hector Eren: Kata «Danes mayores»
-Facundo Gauna: Kumite «Niños».
-Alexis Gilfau: Kata «mayores kyu», Kumite «mayores kyu».
-Andrea Valenzuela: Kumite femenino «mayores hasta Danes»,Kata femenino hasta Danes.
-Gastón Fleckenstein: Kata «kyu mayores»
Kumite «Danes mayores».
-Valentina Avarateguy: Kumite femenino «cadetes».
-Sergio solís: Kata «Danes mayores».
-Joaquín Samora:Kata «niños».
-David Eren: Kumite masculinos «Cadetes».
-Ailén Diaz: Kumite «Cadetes» femenino.
Los competidores fuerom preparados y dirigídos por los Sensei Rodrigo Gauna 5to Dan Renshi, Rubén Gauna 8° Dan Kyoshi.
Agradecen la amable atención recibída por nuestro amigo Sensei Pedro Rodriguez y sus colaboradores, y al señor Intendente de Juan José Castelli, Profesor Pío Sander que gracias a su apoyo la delegación pudo presentar 18 competidores.
Los competidores dedícan su participación en memoria de nuestro querido hermano Josecito Guerrero ( El Ninja ). Q.P.D.
Rodrigo Gauna 5to Dan.
Rubén Gauna 8vo Dan Kyoshi.