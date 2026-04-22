EL PASADO SÁBADO 18 DE ABRIL SE REALIZÓ EN LA LOCALIDAD DE VILLA BERTHET, «CHACO» EL TRADICIONAL TORNEO INTERDOJOS E INTERESTILOS, DE LA ESCUELA SHOTOKAN BUTOKU KAI DEL SENSEI PEDRO RODRIGUEZ, ALLÍ ESTUVO PRESENTE CASI TODAS LOCALIDADES DEL CHACO.

por Redaccion J
El dojo Gauna, Kyudokan Chaco de Juan José Castelli obtuvo notables logros en las categorías superiores, Danes ( cintos negros), Juveniles ( cintos negros), cadetes y niños.
Los resultados a saver fueron:
-Javier Enrique: 🥇 Kumite «Danes mayores».
-Matias Di napoli : 🥇 kata juveniles , 🥉Kumite «Danes juveniles».
-Sofía Vera: 🥇 Kumite femenino «juveniles kyu». 🥉Kata femenino «juveniles kyu».
-Leonel Villar: 🥇Kumite Niños masculinos.
-Eithan Segovia: 🥇Kata Cadétes masculinos.
-Hector Eren: 🥈Kata «Danes mayores»
-Facundo Gauna: 🥈Kumite «Niños».
-Alexis Gilfau: 🥈Kata «mayores kyu», 🥉Kumite «mayores kyu».
-Andrea Valenzuela: 🥈Kumite femenino «mayores hasta Danes»,🥉Kata femenino hasta Danes.
-Gastón Fleckenstein: 🥈Kata «kyu mayores»
🥉Kumite «Danes mayores».
-Valentina Avarateguy: 🥈Kumite femenino «cadetes».
-Sergio solís: 🥉Kata «Danes mayores».
-Joaquín Samora:🥉Kata «niños».
-David Eren: 🥉Kumite masculinos «Cadetes».
-Ailén Diaz: 🥉 Kumite «Cadetes» femenino.
Los competidores fuerom preparados y dirigídos por los Sensei Rodrigo Gauna 5to Dan Renshi, Rubén Gauna 8° Dan Kyoshi.
Agradecen la amable atención recibída por nuestro amigo Sensei Pedro Rodriguez y sus colaboradores, y al señor Intendente de Juan José Castelli, Profesor Pío Sander que gracias a su apoyo la delegación pudo presentar 18 competidores.
Los competidores dedícan su participación en memoria de nuestro querido hermano Josecito Guerrero ( El Ninja ). Q.P.D.
Rodrigo Gauna 5to Dan.
Rubén Gauna 8vo Dan Kyoshi.

