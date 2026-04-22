IPRODICH ENTREGÓ HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA FORTALECER LA FORMACIÓN LABORAL DE JÓVENES

El Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH) concretó este miércoles la entrega de elementos de jardinería destinados a fortalecer los cursos de formación profesional que se desarrollan en la Fundación Deportiva Social Chaco (DESOCHA) y en la Granja La Josefina.

La presidente del organismo, Ana Mitoire, acompañada de la vicepresidente Mónica Morales, destacó la importancia de esta iniciativa, que permitirá equipar dos espacios de capacitación orientados al desarrollo de habilidades laborales. En total, unos 24 jóvenes participan de estas propuestas formativas que apuntan a la generación de proyectos productivos a futuro. “Queremos fortalecer este tipo de espacios de capacitación, enfocados en el emprendedurismo, de manera de impulsar la formación básica de personas con discapacidad y que, a partir de lo aprendido, puedan desarrollar iniciativas propias, mejorar sus oportunidades y generar ingresos”, expresó Mitoire.

MÁS OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN LABORAL

Por su parte, el presidente de DESOCHA, Marcelo González, valoró el impacto de estas acciones conjuntas y remarcó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones civiles. “Este tipo de iniciativas fortalece el trabajo cotidiano que realizamos desde las instituciones, promoviendo la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El trabajo conjunto con el IPRODICH mejora las oportunidades para una mayor inclusión”, sostuvo.

En la misma línea, la gerente de la Granja La Josefina, Ana María Valussi, subrayó que el acompañamiento del Gobierno del Chaco resulta clave para consolidar estos espacios. “La Granja La Josefina lleva 40 años trabajando por la inclusión de personas con discapacidad, ofreciendo cursos y capacitaciones en panadería y jardinería”, señaló.

Asimismo, destacó el rol social del espacio como ámbito de contención e integración: “Aquí todas las personas pueden participar de manera gratuita en diversas actividades. Contamos con animales de granja, talleres de panadería y propuestas de jardinería. La idea es que aprendan y transformen estos espacios en verdaderos ámbitos de trabajo e inclusión”, concluyó.

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