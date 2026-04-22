Jue. Abr 23rd, 2026

MIRAFLORES : ASISTENCIA A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS

por Redaccion J 5 horas atrás
Desde la Municipalidad de Miraflores, el equipo de emergencia se encuentran trabajando de manera permanente para asistir a los vecinos y vecinas afectados por las intensas lluvias.
🏠 Se están realizando recorridos en los distintos barrios para brindar ayuda a las familias damnificadas, acompañando con asistencia directa y relevamiento de cada situación.
✍️ En este difícil momento, reforzamos nuestro compromiso de estar cerca de cada vecino, priorizando la contención y el acompañamiento de quienes más lo necesitan.
🗣️ “Estamos presentes en cada barrio, trabajando sin descanso para asistir a las familias afectadas. Pedimos a la comunidad que ante cualquier emergencia se comunique con el municipio para poder dar una respuesta rápida”.
📞 Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse al 364 463-6562.
💙 Entre todos, salimos adelante.

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