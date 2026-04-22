MIRAFLORES : ASISTENCIA A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS
Desde la Municipalidad de Miraflores, el equipo de emergencia se encuentran trabajando de manera permanente para asistir a los vecinos y vecinas afectados por las intensas lluvias.
Se están realizando recorridos en los distintos barrios para brindar ayuda a las familias damnificadas, acompañando con asistencia directa y relevamiento de cada situación.
En este difícil momento, reforzamos nuestro compromiso de estar cerca de cada vecino, priorizando la contención y el acompañamiento de quienes más lo necesitan.
“Estamos presentes en cada barrio, trabajando sin descanso para asistir a las familias afectadas. Pedimos a la comunidad que ante cualquier emergencia se comunique con el municipio para poder dar una respuesta rápida”.
Ante cualquier situación de emergencia, comunicarse al 364 463-6562.
Entre todos, salimos adelante.