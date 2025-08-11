PIKO FRANK: DEL CAMPO Y LAS DUDAS A CONSAGRARSE COMO ARTISTA REVELACIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En una entrevista íntima en RadioX5, el reconocido artista de Juan José Castelli, Piko Frank, abrió su corazón y compartió un momento de su vida que casi lo aleja para siempre de la música.

En el programa Mejor que Ayer, recordó sus orígenes humildes: trabajar en el campo desde los 8 años, cuidar animales y hacer changas. Fue su abuelo quien le regaló su primer acordeón a piano y lo introdujo en la música, con el apoyo incondicional de su madre y la inspiración de figuras como “el gringo Laci”.

Pero no todo fue un camino de escenarios y aplausos. En 2020, en medio de las dificultades, estuvo a punto de abandonar su sueño y viajar al sur para trabajar como chófer.

“Éramos solo cuatro en la banda, no sabíamos si íbamos a poder seguir. Hoy somos 14 y vivimos de esto. Fue un cambio rotundo para todos”, recordó con emoción.

Piko reconoce que la clave estuvo en la fe que siempre tuvo en lo que hacían, la cercanía con el público y la humildad:

“Vamos donde sea, y si hay que dormir en un colchón en el piso, no hay problema”.

Su amistad con el Chaqueño Palavecino nació en la Cabalgata de la Fe en 2014, y en 2016 llegó la invitación a Jesús María. Ocho años más tarde, ese mismo escenario lo consagró como Artista Revelación, un reconocimiento que selló años de esfuerzo, sacrificio y pasión por la música.

La historia de Piko Frank es la de alguien que estuvo a punto de renunciar a su sueño, pero que eligió seguir adelante… y ganó.

