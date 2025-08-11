RESISTENCIA DETUVIERON A SOSPECHOSO QUE PROTAGONIZÓ VARIOS ROBOS ESTE FIN DE SEMANA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lo hallaron escondido cerca de una laguna. Vecinos lo señalan como autor de varios hechos delictivos y manifestaron su hartazgo.

Un hombre con antecedentes por delitos contra la propiedad fue detenido este lunes en inmediaciones de León Zorrilla y Güemes, tras ser identificado por agentes de la Comisaría Octava durante una recorrida en el marco de una investigación por dos hurtos con escalamiento ocurridos el fin de semana.

El procedimiento lo realizaron este mediodía, luego de que una persona informó que el sospechoso se escondía en una zona de monte cercana a una laguna, detrás de una estación de servicio. En el lugar, el sujeto fue interceptado por los efectivos, pero mientras era identificado, un vecino se acercó y lo agredió con un golpe de puño, manifestando: «este nos tiene cansados». El agresor se retiró antes de ser identificado y le dejó una lesión visible en el rostro al demorado.

Posteriormente realizaron un rastrillaje en la zona de la laguna de aproximadamente 400 metros cuadrados, donde se logró recuperar una escalera de aluminio plegable de cuatro tramos y una bicicleta color gris, ambos elementos denunciados como robados en distintos domicilios.

Uno de los hechos ocurrió en una vivienda de la calle Alice Le Saige, donde las cámaras de seguridad aportadas por los vecinos permitieron ver al sospechoso transportando la escalera sustraída. El segundo hecho tuvo lugar en un domicilio de avenida Sarmiento.

Además, se confirmó que el hombre posee un pedido de detención vigente, por una denuncia realizada por una mujer en la Comisaría Duodécima, por un hecho ocurrido días atrás en calle Remedios de Escalada.

El fiscal dispuso que el acusado quede detenido por tres causas distintas, ya que surgió una tercera denuncia en la que también fue señalado como autor.

Cabe señalar que el detenido ya fue demorado hace menos de una semana en Villa San Martín, cuando fue sorprendido caminando sobre los techos de viviendas particulares.

