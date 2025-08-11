DELITOS CONTRA LAS PERSONAS INGRESÓ A LO DE SU PAREJA SIN PERMISO Y AMENAZÓ CON PRENDER FUEGO LA CASA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre habría rociado el living con nafta y fue frenado por varios familiares.

Después del episodio, la mujer de 45 años se acercó a la Comisaría Undécima de Resistencia para denunciar lo ocurrido. Agentes de la división Delitos Contra las Personas tomaron el caso y la investigación que terminó con la detención del sospechoso de 51 años que ahora enfrenta una causa de “supuestas amenazas y violación de domicilio en contexto de violencia de género”.

El hecho ocurrió anoche en la casa de la damnificada, cuando el sospechoso llegó sin permiso y agresivamente para después amenazar con prender fuego la casa mientras rociaba nafta en el living. Varios familiares lograron intervenir y hacer que el hombre se vaya de la casa.

Posteriormente, los efectivos de Delitos Contra las Personas investigaron y dieron con el hombre que estaría oculto en la casa de su madre, por calle Brignole al 500, aproximadamente. Finalmente, el equipo fical N°5 ordenó la aprehensión bajo la causa de “supuestas amenazas y violación de domicilio en contexto de violencia de género”.

Relacionado