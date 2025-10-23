Piden elevar a juicio la causa por la nena de 10 años gaseada por la Policía Federal

La fiscalía consideró probado que la menor sufrió una lesión, conjuntivitis química diagnosticada por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, mientras que su madre también padeció irritaciones y dolores por varios días.

Desproporcionado e injustificado

El fiscal destacó que el accionar del efectivo fue “desproporcionado e injustificado” y violó los protocolos vigentes sobre uso racional de la fuerza y empleo de armamento no letal. Por ello, imputó a Rivaldi los delitos de abuso de autoridad y lesiones leves.

En su descargo, el policía negó haber atacado a una menor y sostuvo que actuó bajo órdenes del Comando Unificado durante los disturbios, en el marco de la orden de servicio N° 2978/2024.

Sin embargo, Taiano consideró que las imágenes demuestran que el agente tuvo plena visibilidad del entorno y apuntó directamente hacia la madre y la niña, desestimando su versión.

Con el pedido del fiscal, el expediente quedó en condiciones de pasar a juicio oral, donde se evaluará la responsabilidad penal del agente por el uso indebido de la fuerza durante una manifestación pública.

El fiscal destacó que los videos y fotografías incorporados al expediente permiten identificar claramente al efectivo policial accionando el gas pimienta contra las víctimas, y que las imágenes “son elocuentes y demuestran que Rivaldi apuntó y roció de forma deliberada a la madre y la niña, que estaban sentadas en el suelo sin ejercer resistencia”.

Rivaldi admitió haber estado en el lugar y haber usado su disuasivo orgánico, aunque alegó que no vio a una menor y que respondió a órdenes del Comando Unificado. Para Taiano, esa versión “no encuentra respaldo en la evidencia” y fue un intento por mejorar su situación procesal.

El fiscal señaló que el accionar del policía incumplió tres marcos normativos: El Reglamento General para el Empleo de Armamento No Letal (Res. 704/24), el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación (Res. 943/23), y el Manual de Capacitación Policial en el Uso Racional de la Fuerza de la PFA.

En todos los casos, remarcó que el uso de gas irritante sólo puede aplicarse frente a agresiones o amenazas, lo que no ocurrió en este episodio.

Taiano subrayó además que Rivaldi debía salvaguardar la integridad física de las personas presentes, especialmente de niños, y que su actuación “representó un apartamiento flagrante de las normas que regulan el uso de la fuerza en manifestaciones públicas”.