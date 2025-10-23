LA CEPAL REDUJO LA PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE ARGENTINA PARA 2025: CAYÓ DEL PODIO REGIONAL
El organismo prevé ahora una expansión del 4,3%, menor al 5% estimado previamente. Pese al ajuste, la cifra refleja una recuperación tras la contracción económica de 2024.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ajustó a la baja su estimación de crecimiento para la economía argentina en 2025. Según su último informe, el país pasará de un 5% proyectado anteriormente a un 4,3%, lo que implica una desaceleración en las expectativas aunque mantiene un escenario de recuperación luego del desplome registrado en 2024.
Con este nuevo cálculo, Argentina sale del podio regional y queda en el cuarto lugar de América Latina, detrás de Guyana (+12,1%), Venezuela (+6%) y Paraguay (+4,5%). El organismo dependiente de Naciones Unidas explicó que la expansión esperada para la Argentina responde principalmente a un rebote técnico tras un año de fuerte contracción, y advirtió que las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno podrían limitar el ritmo de crecimiento durante los próximos meses.
Aun así, el desempeño proyectado continúa por encima del promedio regional, que se ubicará en torno al 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI). En el plano regional, la CEPAL destacó que América del Sur crecería un 2,9% en 2025, levemente por encima del 2,7% previsto en agosto. Este repunte estaría impulsado por la mejora del intercambio comercial con China y el repunte en los precios de los metales y productos del sector extractivo.
En tanto, para América Central la proyección se mantiene estable en 2,6%, mientras que México experimentaría una leve revisión al alza: crecería un 0,6%, beneficiado por el dinamismo del comercio internacional y el buen desempeño de la economía estadounidense.
La previsión de la CEPAL para 2026
La CEPAL también publicó sus proyecciones para 2026, en las que mantiene sin modificaciones el crecimiento regional en 2,3%. Si estas cifras se confirman, serían cuatro años consecutivos con tasas promedio cercanas al 2,3%, lo que reflejaría una etapa prolongada de bajo dinamismo económico en América Latina. Para ese año, se anticipan subas del 2,4% en Sudamérica, 3,2% en América Central, 1,3% en México y un 8,2% en el Caribe (1,7% si se excluye el caso excepcional de Guyana).
En este contexto, el 4,3% previsto para la Argentina representa una mejora con respecto a la recesión previa, pero su magnitud podría ser insuficiente para consolidar una recuperación sostenida. La CEPAL señaló que las políticas de consolidación fiscal y la lenta recomposición del consumo interno serán factores clave para definir si la economía logra mantener un sendero de crecimiento estable durante 2025.