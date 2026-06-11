CUÁLES SON LOS GASTOS QUE PAGAN COMPRADOR Y VENDEDOR POR UNA PROPIEDAD DE U$S100.000 EN CABA Y PROVINCIA

Escritura, impuestos, comisiones y crédito hipotecario elevan el costo. Qué mirar antes de firmar y cómo se distribuyen los cargos en la operación inmobiliaria.

Además del valor de la propiedad, una operación de compraventa incluye impuestos, honorarios, gastos notariales y costos administrativos que pueden elevar entre un 5,5% y un 12% el desembolso total para concretar la escritura

La compra de una propiedad no termina en el precio publicado. Detrás de una operación de u$s100.000 aparecen impuestos, honorarios, gastos notariales, costos bancarios y trámites que pueden elevar el desembolso total entre un 5,5% y un 12%, según se trate de una operación en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires.