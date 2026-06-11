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El órgano superior del gobierno de la Universidad Nacional del Nordeste se reunirá el martes 16 de junio a las 8.30 hs, en el Centro de Transferencia de Investigación Agropecuaria y Agronegocios (CTIAA), en el Campus Cabral de la universidad, en la ciudad de Corrientes.

La Universidad Nacional del Nordeste alista su Asamblea Universitaria en la que se definirá quién conducirá la institución durante los próximos cuatro años. El máximo órgano de gobierno de la UNNE sesionará el próximo martes 16 de junio, desde las 8.30 horas, en el Centro de Transferencia de Investigación Agropecuaria y Agronegocios (CTIAA), en el Campus “Juan José Cabral” de la universidad, en la ciudad de Corrientes.

En la sesión ordinaria, convocada por medio de la Resolución Rectoral Nº 4168, se considerará la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2025. Se habilitará luego la sesión extraordinaria para decidir si el actual rector, Gerardo Omar Larroza, es reelecto. Hasta el momento, su postulación es la única manifiesta.

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Según el cronograma, la jornada comenzará con la acreditación de asambleístas prevista para las 8 horas en el ingreso al predio ubicado en Gobernador Gelabert 50 de la capital correntina.

La sesión iniciará con la confirmación de asambleístas presentes a fin de constatar el quórum necesario (más de la mitad del total de sus miembros), y continuará con la sesión ordinaria para la aprobación de la Memoria y Balance 2025.

Luego, y por medio de una proyección audiovisual, se presentarán dos libros -editados por Eudene, la editorial de la UNNE-, que resumen el modelo de gestión llevado adelante durante estos cuatro años y proyectado para el próximo periodo; y el trabajo que se viene realizando en materia de evaluación e innovación curricular para la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU). Se compartirá además un video institucional.

Acto seguido se habilitará la sesión extraordinaria, para avanzar con la elección. Se procederá así a la postulación de candidatos/as y la votación necesaria. Hasta el momento, el rector Larroza es el único candidato manifiesto por lo que se espera se apruebe su reelección para el período 2026-2030.

Tal como señala el Artículo 6º del Estatuto de la UNNE, la Asamblea Universitaria es el órgano superior del gobierno de la Universidad. Se constituye con: el Rector, los Decanos, los miembros de los Consejos Directivos pertenecientes a los Claustros de Docentes, Graduados y Estudiantes y los representantes del Sector No Docente, quienes tendrán pleno ejercicio del derecho de voz y voto.

Con la elección se cumplimentará el paso democrático previsto en el Estatuto de la UNNE, y el proceso de renovación se completará con la asunción del Rector reelecto, el próximo 1 de julio.

“Nos encontramos el próximo martes en la Asamblea, para un nuevo proceso democrático”, dijo el rector Larroza en la sesión del Consejo Superior, este miércoles 10 de junio; y alentó a transitarlo con “armonía, madurez y toda la responsabilidad que tenemos los actores de la Universidad”.