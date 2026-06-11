Publicidad

El Sindicato de Empleados de Rentas y trabajadores de la Administración Tributaria Provincial expresaron su preocupación por la “posible designación de personal sin la experiencia ni la antigüedad requeridas en áreas estratégicas del organismo”. Si se ratifican los hechos, advierten sobre “una posible violación de la Ley 6611”.

Trabajadores de la Administración Tributaria Provincial (ATP) del Chaco y el Sindicato de Empleados de Rentas (Si.Emp.Re.) hicieron pública su preocupación ante lo que consideran un intento de designar en cargos jerárquicos a personas vinculadas políticamente con la actual gestión provincial, “sin respetar los criterios de idoneidad, experiencia y carrera administrativa establecidos por la normativa vigente”.

A través de un comunicado, señalaron que las áreas involucradas corresponden a Jefaturas y Direcciones consideradas estratégicas para el funcionamiento del organismo recaudador provincial. Según manifestaron, gran parte de las personas que podrían ser designadas “habrían ingresado recientemente a la administración pública y no contarían con la trayectoria ni los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar dichas funciones”.

Pubicidad

Desde el sector sostienen que esta situación podría representar una vulneración de la Ley Nº6611, normativa que regula la organización y funcionamiento de la ATP y que establece la necesidad de garantizar la especialización técnica, la profesionalización y el respeto por la carrera administrativa dentro del organismo.

Los trabajadores advirtieron además que estas decisiones podrían afectar el normal funcionamiento de áreas vinculadas a la fiscalización y recaudación tributaria, con impacto directo en los recursos que financian distintas políticas públicas provinciales.

Asimismo, remarcaron que el acceso a cargos jerárquicos “debe realizarse mediante mecanismos transparentes y ajustados a la normativa vigente, priorizando la capacidad técnica y los antecedentes profesionales por sobre cualquier criterio de afinidad política”.

En ese contexto, los agentes de la ATP manifestaron que se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente en todas las dependencias del organismo. También anticiparon que, en caso de avanzar las designaciones cuestionadas, podrían impulsar medidas gremiales y administrativas en defensa de la institucionalidad y del cumplimiento de la legislación vigente.

Finalmente, los trabajadores ratificaron su compromiso “con el funcionamiento técnico y profesional de la Administración Tributaria Provincial”, y reclamaron que “se respeten los principios de transparencia, mérito e igualdad de oportunidades dentro del Estado”.