MARTÍN ZUPPI, DE STELLANTIS: «LAS PROVINCIAS Y LOS MUNICIPIOS TAMBIÉN TIENEN QUE REDUCIR LA CARGA FISCAL»
El ejecutivo vinculó el crecimiento con el crédito, defendió el nuevo piso del sector y anticipó una leve baja de patentamientos durante este año.
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Para Stellantis, «hoy es el mejor momento para comprar un auto»
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Stellantis renovó su línea de utilitarios con las nuevas Peugeot Partner y Citroën Berlingo
La renovación de Peugeot Partner y Citroën Berlingo sirvió como excusa para una conversación más amplia con el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi. En el marco de la presentación de los nuevos utilitarios, ahora importados desde España y con mejoras en tecnología, capacidad de carga y equipamiento, el ejecutivo analizó el presente de la industria automotriz, el impacto de la baja de impuestos a las exportaciones, la competitividad del sector, el escenario del mercado interno y el desembarco de la marca china Leapmotor.
En diálogo con este medio, Zuppi aseguró que hoy la prioridad pasa por construir una industria exportadora más competitiva, defendió la apertura comercial y sostuvo que el mercado argentino encontró un nuevo piso de 550.000 unidades anuales. Además, afirmó que el contexto actual configura «el mejor momento para comprar un auto».