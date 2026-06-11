MARTÍN ZUPPI, DE STELLANTIS: «LAS PROVINCIAS Y LOS MUNICIPIOS TAMBIÉN TIENEN QUE REDUCIR LA CARGA FISCAL»

La renovación de Peugeot Partner y Citroën Berlingo sirvió como excusa para una conversación más amplia con el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi. En el marco de la presentación de los nuevos utilitarios, ahora importados desde España y con mejoras en tecnología, capacidad de carga y equipamiento, el ejecutivo analizó el presente de la industria automotriz, el impacto de la baja de impuestos a las exportaciones, la competitividad del sector, el escenario del mercado interno y el desembarco de la marca china Leapmotor.