TRAS PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA, ADORNI BUSCA EN LA MESA POLÍTICA UNA FOTO DE APOYO

La cúpula política del Gobierno se verá las caras este jueves a las 13.30. El encuentro coincidirá con el inicio del Mundial, el cumpleaños de la exministra y los datos de la presentación patrimonial del jefe de Gabinete.

La última reunión de la mesa política.

A horas del inicio del Mundial y tras meses de idas y vueltas, Manuel Adorni presentó finalmente su declaración jurada patrimonial y buscó dar por cerrada una de las polémicas que más incomoda al Gobierno. El movimiento llegó en la previa de la reunión de la mesa política convocada para este jueves a las 13.30, donde la administración libertaria intentará exhibir una señal de cohesión interna.

La presentación sin embargo abrió una jornada incómoda para el oficialismo. Aunque el jefe de Gabinete buscó explicar las inconsistencias detectadas en su patrimonio y defendió su adhesión al régimen simplificado de Ganancias, en la Casa Rosada predominó la cautela. La mayoría de los integrantes del Gobierno eligió evitar pronunciamientos públicos y aguardó el desarrollo de los acontecimientos antes de involucrarse en una controversia que todavía tiene derivaciones judiciales

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