Jue. Jun 11th, 2026

TRAS PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA, ADORNI BUSCA EN LA MESA POLÍTICA UNA FOTO DE APOYO

por Redaccion J 2 horas atrás

La cúpula política del Gobierno se verá las caras este jueves a las 13.30. El encuentro coincidirá con el inicio del Mundial, el cumpleaños de la exministra y los datos de la presentación patrimonial del jefe de Gabinete.

La última reunión de la mesa política.&nbsp;

La última reunión de la mesa política.

La presentación sin embargo abrió una jornada incómoda para el oficialismo. Aunque el jefe de Gabinete buscó explicar las inconsistencias detectadas en su patrimonio y defendió su adhesión al régimen simplificado de Ganancias, en la Casa Rosada predominó la cautela. La mayoría de los integrantes del Gobierno eligió evitar pronunciamientos públicos y aguardó el desarrollo de los acontecimientos antes de involucrarse en una controversia que todavía tiene derivaciones judiciales

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com