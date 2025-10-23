ASÍ ESCAPARON LOS LADRONES QUE ROBARON LAS JOYAS DEL MUSEO DEL LOUVRE

increíble robo en el Museo del Louvre, salió a la luz un video que muestra cómo escapaban los ladrones luego de sustraer joyas de la corona francesa valuadas en millones de euros en París. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por el asalto. el, salió a la luz unque muestraluego de sustraer joyas de la corona francesa valuadas en millones de euros en París. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por el asalto.

Las imágenes fueron captadas por una cámara desde las afueras del famoso museo parisino. En el video se puede ver a dos ladrones bajando por la grúa montacargas, la misma que habían utilizado minutos antes para subir y acceder al balcón del primer piso.

Tras cometer el ya bautizado “golpe del siglo” en la Galería Apolo del Louvre, los asaltantes descendieron por la plataforma mientras las alarmas del museo comenzaban a sonar. Los individuos llevaban el rostro cubierto y escaparon, según se informó, en dos motos de alta cilindrada.

Hasta el momento no hay personas detenidas por el robo de las joyas, cuyo valor es incalculable a nivel patrimonial.

El asalto se produjo el domingo 19 a las 9:30 de la mañana (horario local), apenas media hora después de que el Louvre abriera sus puertas. Según la Fiscalía de París, cuatro llegaron al museo en las motos acompañados por un camión con montacargas que había sido robado nueve días antes en un pueblo ubicado al norte de París.