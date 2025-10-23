«MAL INFORMADA»: DURA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD RURAL A UNA FUNCIONARIA DE DONALD TRUMP POR LA CARNE ARGENTINA

Argentina y Estados Unidos sumó un capítulo inesperado luego de no será mucha” la compra porque “hay un problema de aftosa”. El intercambio comercial entre lasumó un capítulo inesperado luego de una frase de Brooke Rollins, secretaria de Agricultura del gobierno de Donald Trump, que encendió la polémica . La funcionaria norteamericana, al ser consultada por la cadena CNBC sobre las intenciones del exmandatario republicano de importar carne argentina para “bajar los precios en los supermercados”, señaló que “

Las declaraciones llegaron justo en medio de las negociaciones para ampliar la cuota de exportación de carne hacia ese mercado. Hoy, Argentina puede vender hasta 20.000 toneladas sin arancel, pero la meta oficial es multiplicar ese número y alcanzar entre 60.000 y 70.000 toneladas.

Desde Buenos Aires, la respuesta de la Sociedad Rural Argentina no tardó en llegar. Su presidente, Nicolás Pino, desmintió con firmeza las afirmaciones de Rollins y defendió el trabajo sanitario realizado durante décadas. “La señora está mal informada. Si uno quiere desconocer el estatus sanitario que tenemos al sur del Río Colorado y al norte, libre de aftosa con vacunación, sin vacunación, eso puede llegar a confundir un poco”, planteó el dirigente.

El titular de la SRA subrayó que la Argentina no registra brotes de fiebre aftosa desde hace más de veinte años, y que el resultado es producto de un esfuerzo sostenido por parte del sector ganadero. “Hace más de 20 o 30 años que, por suerte, en Argentina no tenemos ningún problema con esa enfermedad que tanto daño le hace a la ganadería. Si no existe, es porque trabajamos bien, de manera consciente. Vamos a creer que fue un error”, sostuvo.

Consultado sobre si consideraba que las palabras de la secretaria respondían a ignorancia o mala información, Pino fue directo: “No sé si es una burra. Mal informada, seguramente la señora”, dijo sin vueltas. Luego, lanzó una ironía: “A veces la gente dice cosas y no chequea”.