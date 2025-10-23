«MAL INFORMADA»: DURA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD RURAL A UNA FUNCIONARIA DE DONALD TRUMP POR LA CARNE ARGENTINA
Nicolás Pino apuntó contra Brooke Rollins tras sus dichos sobre la aftosa y le recordó el historial sanitario del país. “La señora está mal informada”, sostuvo.
En ese sentido, Pino reivindicó el sistema sanitario argentino y la política de prevención que se mantiene desde hace años. “No tener la enfermedad y seguir vacunando de manera preventiva habla muy bien de nosotros. Somos cuidadosos realmente con el tema y no queremos pasar por un momento como el que tuvimos hace un montón de años”, concluyó.