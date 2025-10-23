ANSES: LOS MONTOS DESTINADOS PARA LA AUH, JUBILACIONES Y SUAF
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Las prestaciones del organismo tendrán un ajuste del 1,9% tras la inflación de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
El aumento previsto para las prestaciones ANSES
Desde julio de 2024, los aumentos mensuales de la ANSES se rigen por la nueva fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/24, que ajusta los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC dos meses antes.
En octubre de 2025 las prestaciones sociales aumentarán 1,88%, garantizando una leve mejora en los ingresos de millones de familias, jubilados y beneficiarios de asignaciones.
Nuevos montos de AUH y SUAF en octubre 2025
El monto total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $117.252 por cada menor a cargo.
Esto significa que durante octubre, cada titular cobrará $93.801,60 por hijo, y podrá acceder al monto retenido una vez cumplidos los requisitos de control sanitario y escolaridad.
En tanto, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $381.791, mientras que las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores formales del primer rango de ingresos llegarán a $58.631 por hijo.
Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad ascenderá a $190.902.