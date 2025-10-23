La lúgubre teoría que maneja el gobierno de Chubut sobre la desaparición de la pareja de jubilados

ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, sostuvo este jueves que Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales podrían haber sido víctimas de un «delito que salió mal», y dio detalles sobre qué se sabe de la pareja de jubilados que El, y dio detalles sobre qué se sabe de la pareja de jubilados que desapareció hace casi dos semanas

«Aparentemente fue un robo armado«, manifestó Iturrioz en declaraciones a Splendid AM 990, donde también remarcó que «los rastrillajes continúan» porque «los cadáveres deben aparecer».

Las declaraciones de Iturrioz dieron por hecho que las autoridades buscan los cuerpos de Kreder y Morales, que mantenían una relación «incipiente» por lo que sus respectivas familias todavía «no se conocían».

Pedro Kreder y Juana Morales fueron vistos por última vez hace una semana en el paraje Rocas Coloradas. Técnicamente, hasta no ubicar los restos de la pareja no es posible determinar qué les ocurrió, por lo que Iturrioz explicó que «una unidad» de la Policía de Chubut «investiga una posible desaparición accidental», y otra, un «posible crimen».

«La hipótesis es un delito que salió mal y terminó en homicidio«, sentenció.