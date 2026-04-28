PROVINCIA Y LA MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA INICIARON LA OBRA DE LA AVENIDA SOBERANÍA NACIONAL

Por decisión del Gobernador Leandro Zdero y del intendente de Resistencia, Roy Nikisch, se puso en marcha la reconstrucción completa de la avenida Soberanía Nacional, una intervención integral sobre 118 cuadras y una inversión superior a los 9.250 millones de pesos.

El gobernador destacó la importancia estratégica del proyecto: “Se trata de una obra fundamental para mejorar la movilidad y la conectividad de la zona sur del área metropolitana. Durante años fue una intervención prometida y hoy junto al municipio la estamos haciendo realidad con un fuerte esfuerzo conjunto”.

El mandatario remarcó que la avenida presentaba un avanzado deterioro, con grietas, baches y deformaciones que generaban complicaciones en la circulación y frecuentes siniestros viales. “Esta es una arteria clave de comunicación que, con el paso del tiempo, fue perdiendo condiciones. Hoy iniciamos su recuperación integral, con trabajos que incluyen bacheo profundo, nueva carpeta asfáltica, iluminación, señalización y reacondicionamiento del cantero central”, explicó.

“Hoy existe desorden en la circulación, con cruces permanentes entre manos. Esta intervención permitirá mayor seguridad vial y mejor fluidez”, señaló el gobernador. Asimismo, subrayó que en una primera etapa se avanzará con el bacheo integral en todo el corredor para garantizar condiciones seguras de transitabilidad mientras se ejecuta la obra definitiva.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que se trata de una inversión histórica, financiada de manera conjunta entre Vialidad Provincial y la Municipalidad de Resistencia. “Es un esfuerzo compartido que busca recuperar una avenida clave para la ciudad y toda el área metropolitana”, agregaron.

SERGIO ALMIRÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA “ES UN TRABAJO ARTICULADO ENTRE PROVINCIA Y MUNICIPIO”

En tanto, el secretario de Coordinación Ejecutiva del municipio, Sergio Almirón, remarcó el trabajo articulado entre Provincia y Municipio, y aseguró que la obra “permitirá ordenar el tránsito, optimizar la conectividad y brindar mayor seguridad a quienes circulan diariamente por esta avenida clave”.

La intervención beneficiará de manera directa a miles de vecinos y a todo el sistema de transporte público que utiliza este corredor como uno de los principales accesos a la ciudad, consolidándose como una obra estratégica para el desarrollo urbano del Gran Resistencia.

La obra está dividida en cuatro tramos: desde la Ruta Nacional 11 hasta calle Giachino; de Giachino a avenida Alberdi; de Alberdi a Lisandro de la Torre; y desde allí hasta avenida Urquiza. En cada segmento trabajan distintas empresas para acelerar los plazos de ejecución. *Uno de los aspectos centrales del proyecto es la reconfiguración de la traza, que pasará de doble mano a un esquema de circulación de sentido único en cada calzada, con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir los riesgos de accidentes.

Por su parte, el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, acompañado del subadministrador Gustavo De Martini, valoró el impacto de la obra en la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos, mientras que la secretaria coordinadora de gabinete, Carolina Meiriño, destacó que “se trata de una intervención histórica que transformará una arteria fundamental, beneficiando a miles de familias y mejorando el acceso a la ciudad”.

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