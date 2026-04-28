El streamer libertario Marco Palazzo fue a la UBA y lo «domaron» en plena nota

Inmediatamente después, el estudiante aprovechó para hacerle una dura advertencia sobre su forma de generar contenido para las redes. «Te digo nomás que cuando subas todas estas cosas, que no recortes como te conviene porque la verdad que está mal», le reclamó. Aunque Palazzo intentó defenderse afirmando que sube todo el material «en crudo», el joven redobló la apuesta y lo expuso: «Yo me acuerdo de verte la última vez, me acuerdo que te dijeron un par de cosas y las recortaste».

El momento cúlmine de la entrevista llegó hacia el final, cuando el youtuber indagó sobre qué opinaba del presidente de la Nación. Sin ningún tipo de filtro, el alumno sentenció sobre Javier Milei: «Un payaso. Un hijo de re mil p… y un pelotudo. Tuyo, eso encima», asociando directamente al influencer con la ideología del actual mandatario libertario.