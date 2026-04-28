RESISTENCIA APARECIO EL HOMBRE QUE LO VIERON POR ULTIMA VEZ EN LA TERMINAL

Se desactivo el protocolo de búsqueda tras aparición.

Este martes a eso de las 16:40 la Guardia de Prevención de la Comisaría Cuarta Metropolitana informó que se desactivó el protocolo de búsqueda de persona iniciado por la supuesta desaparición de Milton Facundo Ojeda, de 35 años.

El procedimiento se originó a raíz de la denuncia realizada por su padre quien había reportado la ausencia de su hijo. Sin embargo, en la tarde de hoy, el propio Milton se presentó espontáneamente en la dependencia policial, manifestando encontrarse en buen estado de salud y aclarando que se había ausentado de su domicilio por asistir a una fiesta junto a su pareja.

La Fiscalía de Investigación Penal en turno dispuso la inmediata desactivación del protocolo de búsqueda.

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