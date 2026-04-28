Qué dijo Binance de la denuncia de Esteban Bullrich

Tras la viralización del reclamo, Binance reconoció el problema como una falla de accesibilidad y el CEO global de la firma se contactó con Bullrich para asegurarle que ya están trabajando en devolverle el acceso a su cuenta y mejorar sus sistemas.

Qué es Binance

Binance es una la plataforma de intercambio de criptomonedas considerada la más grande del mundo por su volumen de transacciones diarias.

Fundada en 2017, ofrece una infraestructura integral para la compra, venta y almacenamiento de activos digitales.

La empresa tiene su base operativa en los Emiratos Árabes Unidos, donde considera que posee un entorno regulatorio más estable para su crecimiento global.

Binance permite operar con más de 350 criptomonedas, incluyendo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y su propio token, BNB.Binance P2P, un mercado «persona a persona» que para intercambiar moneda local por criptoactivos de forma directa entre usuarios.

Además ofrece el servicio «Binance Earn» mediante el cual sus usuarios pueden generar ingresos pasivos mediante staking o ahorros flexibles con activos digitales.