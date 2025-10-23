Elecciones legislativas: qué se vota el 26 de octubre a nivel nacional

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas a nivel nacional, donde los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.

Por otro, el Senado de la Nación está integrada por 72 legisladores y solo se renovará un tercio, es decir, 24 bancas. Cada legislador dura seis años en su cargo.

Elecciones legislativas 2025: cuántos diputados vota cada provincia Todas las provincias participan de la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación, la cual se realiza cada dos años. La cantidad de diputados que elige cada provincia depende de la cantidad de población de su territorio.

Buenos Aires: 35 diputados nacionales

Catamarca: 3 diputados nacionales

Chaco: 4 diputados nacionales

Chubut: 2 diputados nacionales

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13 diputados nacionales

Córdoba: 9 diputados nacionales

Corrientes: 3 diputados nacionales

Entre Ríos: 5 diputados nacionales

Formosa: 2 diputados nacionales

Jujuy: 3 diputados nacionales

La Pampa: 3 diputados nacionales

La Rioja: 2 diputados nacionales

Mendoza: 5 diputados nacionales

Misiones: 3 diputados nacionales

Neuquén: 3 diputados nacionales

Salta: 3 diputados nacionales

San Juan: 3 diputados nacionales

San Luis: 3 diputados nacionales

Santa Cruz: 3 diputados nacionales

Santa Fe: 9 diputados nacionales

Santiago del Estero: 3 diputados nacionales

Tierra del Fuego: 2 diputados nacionales

Tucumán: 4 diputados nacionales Elecciones legislativas 2025: cuántos senadores elige cada provincia No todas las provincias deberán votar senadores en esta oportunidad.