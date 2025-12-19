PATRICIA BULLRICH ACLARÓ QUE NO HAY «CAMBIOS PREVISTOS» EN EL PRESUPUESTO 2026 TRAS EL DICTAMEN

La legisladora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aclaró este viernes, luego de que el Gobierno consiga dictamen de mayoría en el Senado para el Presupuesto 2026 que «no hay cambios previstos» en la iniciativa que será tratada en el recinto el viernes 26 de diciembre desde las 12, junto a la Ley de Inocencia Fiscal.

“En principio no tenemos en estos momentos cambios previstos. Es el primer presupuesto de la era Milei que se vota. Para nosotros es muy importante porque es una institución fundamental para darle certezas a todos los sectores. Vamos a seguir adelante con este dictamen”, señaló a la prensa la senadora luego de la reunión de comisión.

Al igual que la Cámara Baja, el oficialismo necesitó de la exclusión del capítulo XI rechazado en la Cámara de Diputados, que contemplaba la derogación de las leyes de Universidades y Discapacidad, para darle curso legislativo a la iniciativa.

En este marco, y ante la consulta sobre si el jefe de Estado piensa en un veto a la «ley de leyes», Bullrich analizó: “Nosotros tenemos una regla de oro que es el superávit fiscal, tendremos que acomodar de acuerdo con la realidad de la posibilidad de tener déficit como eso se va a arreglar. Pero no va a ser mediante este Presupuesto sino mediante otros instrumentos”.