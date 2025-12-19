DIVISION DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTENTARON ROBAR UN VEHICULO: SECUESTRARON UNA CAMIONETA INVOLUCRADA

Esta mañana los investigadores realizaron un allanamiento en Villa Marin donde demoraron a un hombre y secuestraron un vehículo involucrado.

La tentativa de sustracción un automotor tuvo lugar el 14 de diciembre en calle Brasilia al 700 aproximadamente, donde una mujer notó que personas extrañas forzaban su auto.

Ante esto, la damnificada siguió por unas cuadras a la camioneta en la que se movilizaban los sospechosos sindicados como autores del hecho y logró tomar el dominio de la misma.

Con estos datos los sabuesos iniciaron sus tareas para culminar con un allanamiento en Villa Marin, donde incautaron una Volkswagen Amarok.

Finalmente, el vehículo incautado fue puesto a disposición de la Justicia y el personal continua con sus tareas para dar con los presuntos autores.

