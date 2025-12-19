DIEGO SANTILLI ASEGURÓ QUE EL GOBIERNO BUSCARÁ «CORREGIR» EL CAPÍTULO XI DEL PRESUPUESTO 2026 EN EL SENADO

El ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo que el Gobierno buscará corregir el capítulo 11 del Presupuesto 2026 en el Senado. El punto incluye disposiciones vinculadas a las leyes de discapacidad, financiamiento a universidades, coparticipación federal y subsidios energéticos.

"Vamos a trabajar en el Senado para corregir ese artículo", adelantó Santilli luego de que ciertas disposiciones del capítulo 11 sean rechazadas por la oposición durante el tratamiento y el oficialismo lograra media sanción en Diputados . "Ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo", opinó.

Ante esta situación, Santilli apuntó contra el rol de los gobernadores. Para el ministro del Interior “hay muchos que entienden ese cambio que el Presidente ha planteado. De hecho, han bajado 2.5 de su gasto, han ordenado un equilibrio. Hay otros que no. Muchos diputados comprendieron lo que significa”.

"Es innegociable tener un presupuesto que dé crecimiento, que tenga equilibrio fiscal, que genere trabajo, que son los temas que estamos discutiendo en este periodo de seis meses", afirmó.

Por el contrario, consideró que “hubo gobernadores que no pudieron convencer del cambio cultural a algunos de sus diputados”.