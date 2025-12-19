LOS FERIADOS CONFIRMADOS POR EL GOBIERNO PARA DICIEMBRE 2025: CUÁNDO Y POR QUÉ
Javier Milei confirmó dos nuevos asuetos que impactan de lleno en un sector clave de trabajadores y modifican el calendario laboral oficial.
Los feriados restantes del 2025
Más allá de estos asuetos, el calendario oficial de feriados 2025 ya contempla dos fechas clave para todos los trabajadores del país. El 25 de diciembre de 2025, por Navidad, y el 1° de enero de 2026, por Año Nuevo, están considerados feriados nacionales y rigen de manera general, tanto para el sector público como para el privado, cerrando el año con jornadas de descanso ya previstas por ley.
Los feriados del 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.