CHACO CELEBRARÁ LA MISA DE JUBILEO EN LA CATEDRAL

El coordinador de Cultos del Chaco, Pablo Paredes, invita a la comunidad a participar de la Misa de Jubileo, que se realizará el domingo 28 de diciembre, a las 20 Hs, en la Iglesia Catedral de Resistencia.

Este viernes, Paredes junto al Arzobispo de la Arquidiócesis de Resistencia, monseñor Ramón Alfredo Dus, destacaron la importancia de este encuentro como un mensaje de paz, perdón y reconciliación.

“Desde el Gobierno del Chaco brindamos apoyo y respaldo a esta celebración porque somos un gobierno que acompaña a todas las religiones. En esta oportunidad, la invitación es para todos los credos, tanto en el marco de la peregrinación católica como para el resto de las comunidades”, expresó Paredes.

El funcionario llamó a la ciudadanía a aprovechar este tiempo para reflexionar sobre el perdón en los vínculos familiares y de amistad. “El tiempo del jubileo tiene que ver con el perdón y con las reconciliaciones personales”, remarcó, e instó a dejar atrás rencores y diferencias para fortalecer la convivencia pacífica.

Por su parte, el Arzobispo Ramón Alfredo Dus señaló que el Jubileo es un tiempo de reflexión y renovación espiritual. “La misericordia de Dios es gratuita para todos, tiempo de redimirnos y cambiar, aun en medio de realidades difíciles”, explicó.

Finalmente, invitó a las familias a participar de las celebraciones litúrgicas que se realizan en las distintas parroquias de la región y destacó el sentido profundo de la bendición. “Abrirle espacio a Dios en nuestras vidas nos sostiene e ilumina la conciencia, para que su presencia acompañe a cada familia”, concluyó.

Relacionado