SEGÚN EL GOBIERNO, LA POBREZA SE REDUJO AL 27,5% EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

El Gobierno nacional afirmó que la pobreza se redujo al 27,5% de la población durante el tercer trimestre de 2025, en base a datos que surgen a partir de una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), basada en información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, según el informe oficial del Ministerio de Capital Humano, los indicadores anotaron un descenso interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, en tanto que desde el inicio de la gestión de Javier Milei, bajaron27,3 puntos porcentuales.

«Asimismo, se estima que la indigencia bajó 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior. Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia», dice el informe de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

En esa línea, señalaron que este índice descendió a 5,4%.

El informe del Ministerio de Capital Humano fue elaborado en base a datos relevados por el Indec. Por lo tanto, es de esperar que el informe de pobreza que publique el organismo muestre un resultado similar. De todos modos, el organismo dará su informe oficial en marzo del 2026, ya que lo hace de manera semestral.