CONFIRMAN LOS PRIMEROS CASOS DE LA GRIPE H3N2 EN LA ARGENTINA

By Redaccion 1 hora ago

Se trata de dos adolescentes de Santa Cruz, además de un nene que estuvo internado en Buenos Aires. La evolución de ellos fue favorable, sin complicaciones.

Por: DataChaco

