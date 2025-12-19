Informacion General NOTI IMAGENES SALUD CONFIRMAN LOS PRIMEROS CASOS DE LA GRIPE H3N2 EN LA ARGENTINA By Redaccion 1 hora ago Se trata de dos adolescentes de Santa Cruz, además de un nene que estuvo internado en Buenos Aires. La evolución de ellos fue favorable, sin complicaciones. Por: DataChaco Comparte esto: Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Tweet Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Relacionado Post navigation Previous SEGÚN EL GOBIERNO, LA POBREZA SE REDUJO AL 27,5% EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑONext DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL HOY MINUTO A MINUTO: A CUÁNTO COTIZAN ESTE VIERNES 19 DE DICIEMBRE Deja un comentarioCancelar respuesta