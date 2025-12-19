DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL HOY MINUTO A MINUTO: A CUÁNTO COTIZAN ESTE VIERNES 19 DE DICIEMBRE

Cotización del dólar oficial y el dólar blue.

El dólar blue se vende este viernes 19 de diciembre de 2025 a $1.485, cinco pesos más barato respecto al valor con el que cerró en la rueda anterior, jornada en la que también registró una baja.

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.465.

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación El dólar oficial este jueves 18 de diciembre cotiza a:

Compra: $1.425.

Venta: $1.475. Cotización del dólar blue Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.