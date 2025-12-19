FACUNDO COLIDIO JUGARÁ EN EL EQUIPO DE LOS CASADOS: ASÍ ANUNCIÓ SU COMPROMISO CON SU NOVIA
Clara Muzzio, pareja del jugador de River, compartió un sentido posteo con imágenes del momento en que el futbolista le pidió casamiento. Mirá.
En el tierno posteo de Clara Muzzio, donde cuenta lo sucedido, la joven escribió lo siguiente: «De película, cada vez me sorprendes más @facucolidio», escribió la joven, dando a entender que la propuesta fue a todo dar. Y agregó: «Y que esté Voyage en este momento lo hace aún más mágico, sabiendo lo importante que es para mí… sos único, ¡¡¡te amo!!!», escribió, en referencia a su caballo.
Cómo se conocieron Facundo Colidio y Clara Muzzio
La relación viene de larga data: la pareja se conoció cuando ambos eran adolescentes, antes de que Colidio alcanzara el reconocimiento masivo en el fútbol profesional. De hecho, llevan aproximadamente ocho años juntos. Clara lo ha acompañado en las distintas etapas de su carrera, incluyendo su paso por el fútbol europeo (Inter de Milán, Sint-Truidense) y su regreso a Argentina para jugar en Tigre y posteriormente en River.
Cabe señalar que la joven mantiene un perfil bajo y su cuenta de Instagram es privada, aunque el futbolista suele dedicarle sus goles haciendo una letra «C» con las manos, gesto que se hizo viral especialmente tras su primer gol con la camiseta de River en 2023.