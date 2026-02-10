PARTE SEMANAL DEL MINISTERIO DE SALUD: SIN CASOS DE DENGUE EN CHACO

El Ministerio de Salud informó el parte epidemiológico semanal correspondiente al período comprendido entre el domingo 1 y el sábado 7 de febrero, en relación a la situación del Dengue en la provincia.

Durante esos días se notificaron 21 casos, de los cuales no se registraron casos positivos ni casos probables, según los datos oficiales.

Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de mantener y reforzar las medidas de prevención, especialmente la eliminación de recipientes que puedan acumular agua, principal criadero del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Asimismo, recordaron a la población la necesidad de continuar con las acciones de descacharrado, el uso de repelente y la consulta temprana ante la aparición de síntomas compatibles con Dengue, como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos y malestar general.

Las autoridades sanitarias continúan con el monitoreo permanente de la situación epidemiológica y solicitan el compromiso de la comunidad para sostener las acciones preventivas.

Relacionado