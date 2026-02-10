TRAS ANALIZAR FILMACIONES DETIENEN AL AUTOR DEL ROBO DE UNA MOTO

Sustrajo una Zanella 110.

Este martes a eso de las 15:30, efectivos de la División Sustracción Vehicular se encontraban investigando la sustracción de una Zanella Zb, de unos departamentos ubicados en la calle Toledo al 600.

Luego del análisis de las filmaciones los agentes identificaron al presunto autor y montaron un operativo que terminò con la aprehensión del sospechoso, de 35 años, en la avenida Nicaragua y calle Julio Tort.

Finalmente, trasladaron al hombre hasta la dependencia policial donde quedo a disposición de la justicia

Relacionado