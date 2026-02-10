SECUESTRO DE MÁS DE 97 KILOS DE COCAÍNA: UNO DE LOS MAYORES OPERATIVOS ANTIDROGAS DEL CHACO

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, junto al jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero detallaron en rueda de prensa las acciones del operativo antidrogas más importantes realizado en la provincia, que permitió el secuestro de más de 97 kilos de cocaína en la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 33,5, en la zona de Puerto Bastiani.

El procedimiento fue el resultado de meses de tareas de inteligencia criminal, desarrolladas en el marco de una Mesa de Trabajo e Inteligencia Criminal integrada por distintas áreas de la Policía del Chaco. En ese sentido, se remarcó que el operativo fue netamente ejecutado por personal de la fuerza provincial. “Es una lucha sin cuartel, como lo expresa nuestro gobernador Leandro Zdero. No hay marcha atrás en esta batalla contra el narcotráfico”, afirmó el ministro Matkovich.

Según explicó el titular de la cartera de Seguridad, el cargamento logró burlar distintos controles, pero fue detectado y seguido desde la localidad de Río Muerto, en el momento en que ingresó al territorio chaqueño. A partir de allí, se diagramó un operativo cerrojo que culminó con la interceptación del transporte y el secuestro del estupefaciente en Puerto Bastiani. En este marco, se destacó especialmente el trabajo de las divisiones Inteligencia, Operaciones y Microtráfico de la Policía del Chaco, en particular de la Dirección General de Consumos Problemáticos, que cumplió un rol clave tanto en la investigación como en el seguimiento controlado del cargamento.

Trabajo coordinado con la Justicia Federal

Durante la conferencia de prensa, el ministro Matkovich subrayó el acompañamiento permanente del Poder Judicial, destacando la labor del fiscal federal Dr. Marcelo Burulla, la ayudante fiscal Dra. Corina Ferini y el juez federal N° 2 de Resistencia, Dr. Ricardo Mianovich, quienes autorizaron y supervisaron cada una de las medidas judiciales necesarias para el avance de la causa. “Para que estas investigaciones prosperen se necesita tecnología, trabajo silencioso y, fundamentalmente, el respaldo de la Justicia Federal”, sostuvo el funcionario.

Cifras y golpe económico al narcotráfico

El cargamento secuestrado está valuado en más de 1.425.000 dólares al valor mayorista y alcanza casi 8 millones de dólares al precio de mercado, lo que representa más de 2.000 millones de pesos que quedaron fuera del circuito del narcotráfico.

Asimismo, el ministro informó que en lo que va del año 2026 ya se secuestraron 99,884 kilos de cocaína, reflejando el impacto de las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno provincial.

Finalmente, Matkovich reafirmó la decisión política del Gobierno del Chaco de profundizar la lucha contra el narcotráfico:

“Vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo para que el Chaco y esta región del país sean un territorio hostil para el narcotraficante que envenena a nuestras familias”.

