BUSCAN UNA FAMILIA PARA UNA NIÑA DE 12 AÑOS

La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro, a cargo de Alfredo Hernán Behr, en el marco del expediente VXP 9826/20 y con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

La niña reside en un Dispositivo de Cuidados desde el año 2021. Si bien tiene dos hermanos, la convocatoria es individual, priorizando la búsqueda de un entorno familiar que pueda responder específicamente a sus necesidades de cuidado, acompañamiento y contención, sin perder de vista la importancia de sus vínculos afectivos.

Asiste a una Escuela Especial con sistema plurigrado y recibe clases de apoyo. Presenta diagnóstico de retraso madurativo, pero quienes la acompañan destacan sus capacidades, su predisposición y su manera de vincularse con los demás.

Es una niña colaborativa, sociable y con autonomía en muchas de sus actividades diarias. Le gusta pintar, ayudar en tareas cotidianas como la cocina, el lavado y la limpieza, y logra adaptarse con rapidez a nuevos espacios y dinámicas.

«Es una niña muy sociable, le gusta realizar actividades como pintura, ayudar en tareas de la cocina, lavado, limpieza. Asiste a un establecimiento especial, pero desarrolla buenas capacidades, se vincula bien con los demás compañeros, desarrolla un buen aprendizaje», expresó Luana Villanueva, tallerista del centro, en el video que acompaña la convocatoria.

Uno de los aspectos más significativos para ella es el vínculo con sus hermanos, con quienes desea mantener contacto. «Ella tiene dos hermanos con los que le gustaría seguir vinculándose. Está en situación de adoptabilidad y con compromiso y dedicación va a poder seguir desarrollando su vida y cumplir todos sus sueños», agregó Villanueva.

Desde el Poder Judicial convocaron a la comunidad a reflexionar sobre la adopción de niñas, niños y adolescentes, especialmente de quienes esperan hace años una oportunidad de crecer en familia.

Cada inscripción puede convertirse en una nueva posibilidad. Adoptar implica compromiso, dedicación y amor, pero también la oportunidad de cambiar para siempre la historia de una niña que hoy espera ser elegida.

¿CÓMO POSTULARSE?

Las personas interesadas deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas en:

https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf

Luego enviarlo a:

Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro

jcivilcom-virasoro@juscorrientes.gov.ar

Consultas, de lunes a viernes, de 7 a 13.

(03756) 484800 / 484801

Avenida Lavalle N.º 2351

RUACtes – Poder Judicial de Corrientes