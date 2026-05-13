AUMENTAN LOS CASOS DE MENINGITIS EN ARGENTINA: CUALES SON LOS SINTOMAS DE ALERTA

Argentina registra un aumento de casos de meningitis por encima de los valores esperados para esta época del año. Según datos oficiales, ya se confirmaron 172 contagios en el país y especialistas encendieron las alarmas por la disminución en las coberturas de vacunación, sobre todo entre adolescentes.

Los datos fueron publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional, que señaló que la cifra actual supera la mediana de 152 casos reportada para el mismo período entre 2022 y 2025. En paralelo, en las últimas semanas se confirmaron ocho casos en Salta, situación que volvió a poner el foco sobre la enfermedad.

La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque las formas bacterianas son las más peligrosas por su rápida evolución y por las complicaciones que pueden provocar.

Entre las secuelas más graves se encuentran daños neurológicos, pérdida auditiva y, en algunos casos, la muerte si no se recibe tratamiento a tiempo.

Los especialistas señalaron que los síntomas más frecuentes son fiebre alta, dolor intenso de cabeza, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y alteraciones en el estado de conciencia.

En bebés y recién nacidos, los signos suelen ser menos evidentes. Puede aparecer irritabilidad, llanto persistente, somnolencia excesiva, dificultades para alimentarse o rechazo al pecho y al biberón.

Frente a este escenario, médicos y autoridades sanitarias insistieron en completar el esquema de vacunación incluido en el Calendario Nacional. La preocupación se centra especialmente en la caída de la cobertura entre adolescentes: mientras la primera dosis contra el meningococo supera el 80% en bebés, la aplicación recomendada a los 11 años no alcanza el 52%.

Los grupos con mayor riesgo de sufrir cuadros severos son los bebés, niños pequeños y personas con el sistema inmunológico comprometido.