LUCIANO ETUDIE EVOLUCIONA TRAS SER EXTUBADO Y YA TIENE DEFENSION OFICIAL

Luciano Etudié , principal acusado por el femicidio de Graciela Mabel López y por el asesinato de su padre, continúa internado en un sanatorio de Resistencia con evolución favorable. En las últimas horas, fuentes médicas confirmaron que fue retirado del respirador mecánico y que permanece «estable», aunque bajo estricta custodia policial.

El cabo de la Policía del Chaco había sufrido una desmejoría clínica días atrás, luego de registrar un cuadro febril que obligó a los médicos a volver a conectarlo a asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, su evolución permitió avanzar nuevamente con el proceso de extubación y, según trascendió, responde favorablemente al tratamiento.

Etudié permanece internado desde el 5 de mayo, cuando ingresó al Hospital Julio C. Perrando con una herida de arma de fuego con ingreso en el mentón y salida en el rostro, luego del operativo policial que terminó con su reducción en Puerto Vilelas.

Designaron a su defensor oficial

Mientras continúa su recuperación, la causa judicial sigue avanzando. Este miércoles se confirmó que Etudié ya cuenta con defensor oficial: se trata de Cristian Gabriel Festorazzi Verbek , integrante de la Defensoría Oficial Nº 6 .

La designación fue realizada por su hermano, Facundo, quien intervino en representación del acusado debido a que Luciano no tiene padre ni madre con vida para asumir esa responsabilidad familiar.

La causa sigue sumando pruebas

En paralelo, los investigadores continúan reuniendo evidencia clave para reconstruir la secuencia de los hechos. En las últimas horas se realizaron nuevas declaraciones testimoniales y un allanamiento sobre el Ford Ka que habría utilizado el acusado.

El vehículo, hallado en la vivienda de su padre, fue peritado y en su interior se secuestraron varios cuchillos que ahora serán sometidos a análisis forenses.

Además, el expediente incorporó un antecedente que complejiza aún más el caso: Etudié había sido denunciado por violencia de género en 2025 por una expareja. Esa denuncia derivó en un sumario administrativo dentro de la fuerza, el retiro temporal de su arma reglamentaria y evaluaciones psicológicas. No obstante, meses después fue autorizado a retomar funciones y recuperar su armamento.

Una causa que conmociona al Chaco

La investigación, a cargo de la fiscal Noel Benítez , unificó el expediente por el femicidio de Graciela López y el parricidio ocurrido horas antes en Resistencia, donde Etudié asesinó a su padre tras una discusión familiar.

Mientras el acusado continúa internado y bajo vigilancia policial, la Justicia avanza sobre una de las causas criminales más impactantes de los últimos meses en Chaco , marcada por una secuencia de violencia extrema que todavía busca ser completamente esclarecida.