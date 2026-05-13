HANTAVIRUS: EL CASO DE BARILOCHE ES DE LA CEPA ANDES Y AISLARON A CONTACTOS ESTRECHOS

El Instituto Malbrán confirmó que el caso de hantavirus detectado en Bariloche corresponde a la cepa Andes, una variante propia de la región patagónica que se diferencia del resto por su posibilidad de transmisión entre personas en situaciones de contacto estrecho.

La confirmación activó protocolos sanitarios específicos en el Hospital Zonal «Ramón Carrillo», donde permanece internado un hombre de 45 años que evoluciona favorablemente. El paciente se encuentra bajo observación en la Unidad de Cuidados Intermedios y sus familiares fueron aislados de manera preventiva.

Desde la conducción del hospital informaron: «Se recibió el resultado del Instituto Malbrán, confirmándose infección por Hantavirus cepa Andes». La identificación de la variante resulta clave para definir las medidas de seguimiento epidemiológico y control de contactos.

Especialistas remarcaron que, aunque la cepa Andes puede transmitirse entre humanos, este tipo de contagio no es frecuente y suele producirse únicamente en contextos de convivencia o contacto muy cercano con una persona infectada.

Las autoridades sanitarias insistieron además en reforzar las medidas de prevención en zonas de riesgo, especialmente en áreas rurales, senderos y cabañas donde puede haber presencia de roedores silvestres.

Otro caso confirmado en Chubut

Mientras continúa el seguimiento del paciente en Bariloche, el sistema de salud de Chubut confirmó un nuevo caso de hantavirus en la localidad de Corcovado. Se trata de un hombre que permanece internado en terapia intensiva con un cuadro respiratorio grave.

Tras el diagnóstico positivo, se activó el protocolo sanitario y cuatro personas de su entorno cercano quedaron bajo aislamiento preventivo y monitoreo médico.

El epidemiólogo del Área Programática Esquel, Emiliano Biondo, explicó que el paciente sufrió un deterioro progresivo de la función respiratoria y detalló: «En el transcurso de su ingreso en terapia intensiva se terminaron de hacer las confirmaciones diagnósticas de la sospecha de hantavirus y finalmente durante el fin de semana tuvimos el diagnóstico de certeza».

Sobre el seguimiento de los contactos estrechos, precisó: «Estas personas están en seguimiento con las recomendaciones sanitarias y controles, tanto de laboratorio como clínicos, durante el periodo que dure ese aislamiento».

El especialista recordó que la principal vía de contagio sigue siendo ambiental, a través del contacto con secreciones de roedores infectados. «Siempre los primeros casos son ambientales a partir de la orina o excrementos del reservorio, que son los roedores, principalmente el ratón colilargo. Existe siempre una posibilidad remota de la transmisión interhumana», señaló.

Desde el Ministerio de Salud de Chubut indicaron que los cuatro casos registrados en la provincia durante lo que va del año se mantienen dentro de los parámetros habituales para la región y descartaron una situación de brote. «No estamos en una situación actual de brote o de un crecimiento inusual de casos», concluyó Biondo.