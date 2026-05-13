FALLECIO LA JOVEN CICLISTA QUE FUE ATROPELLADA POR UN CAMION

Una ciclista de 20 años, identificada como Daiana Abril Antonella Aquino, permanecía internada en grave estado, tras protagonizar un siniestro vial, ocurrido este martes por la tarde el barrio Don Santiago de Resistencia. Sin embargo, la Policía confirmó su deceso alrededor de las 20.30.

Además, el fiscal de Investigación Penal N° 13, Victor Recio, ordenó que los restos de la joven sean trasladados al Imcif, para su correspondiente autopsia.

El hecho se registró cerca de las 17 en la intersección de las calles Puerto Velaz y Margarita Belén, donde, por causas que se investigan, colisionaron un camión volcador Mercedes Benz, perteneciente a la empresa Ibarra Hermanos, y una bicicleta en la que circulaba Aquino.

De acuerdo con el informe policial de la Comisaría 13ª, el camión era conducido por Pablo Isidro Correa, de 44 años, domiciliado en avenida Donovan al 901. Al arribar al lugar, efectivos constataron que la joven se encontraba tendida sobre la cinta asfáltica y era asistida por personal médico, encabezado por el doctor Sebastián Vega.

Posteriormente, una ambulancia trasladó de urgencia a la víctima al Hospital Perrando, donde fue diagnosticada con politraumatismos graves. Según el parte médico emitido alrededor de las 17:40, la paciente presentaba fractura de pelvis, fractura expuesta de pierna izquierda, herida en la región del pubis, midriasis bilateral y asistencia mecánica respiratoria.

Además, se informó que la joven debía ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.